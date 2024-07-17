مصرع 6 أشخاص على الأقل فى حريق بمركز تجارى بالصين

وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري في جنوب غرب الصين.

وفي سياق آخر، تسببت الأمطار الغزيرة فى مدينة باوجى بمقاطعة شنشى بشمال غربى الصين بانهيارات أرضية، مما أدى إلى اضطرابات مرورية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء، عن بيان السلطات المحلية قوله "توقفت حركة المرور على أجزاء من طريقين عامين وطريق سريع في المدينة بعد وجود تدفقات طينية على جوانب الطرق، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن".

وأضافت أن متوسط هطول الأمطار في المدينة بلغ 67.4 ملم، وبلغ أقصى منسوب لها 209 ملم، كما قامت المقاطعة بتنشيط استجابة الطوارئ من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات في الساعة 7 صباح اليوم، وأصدرت المدينة إنذارا لمواجهة الفيضانات المفاجئة في الساعة 8 مساء أمس الثلاثاء.