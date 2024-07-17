مشروعات توطين الصناعات المشتركة بين مصر وفرنسا بمجالات السيارات والسكك الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

تسعى الدولة المصرية لتوطين الصناعات لتقليل الاعتماد على الاستيراد والعملة الصعبة، فضلا عن تنمية الاقتصاد المصرى، ويشغل هذا الملف الحكومة الجديدة بشكل رئيسى، حيث حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على بحث سبل التعاون وتوطين الصناعات مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة ، ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها .

وفى النقاط التالية أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي:

يجرى التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية....) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع.

يجرى التعاون في تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.

يتم العمل على التعاون على توطين صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين .

عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري يبلغ عددها 180 شركة توفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر.