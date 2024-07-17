محمد خالد 6 سنوات أصغر خطيب فى مصر.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم تلفزيون السابع بثاً مباشراً بعنوان" محمد خالد 6 سنوات أصغر خطيب فى مصر.. مباشر"، طفل تمكن من خلال مساعدة والده في النبوغ في مجال الخطابة، وتمكن من إلقاء العديد من الخطب تناولت عدد من الموضوعات، منها شرح لأسماء الله الحسنى، وبعض الحرب والغزوات، إضافة لمواقف متعددة متعلقة بالصحابة، ومدح رسول الله.

وقال محمد خالد، إنه بالصف الأول الابتدائي بقرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تعلم فن إلقاء الخطب من والده، ويتمنى أن يكون محمد متولي أخر فهو قدوته رحمه الله، وأنه خطب بعدد من مساجد القرية.