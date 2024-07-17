محافظ كفر الشيخ يتابع طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى بقلين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة قلين، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، مشيدًا بإقبال المواطنين، ما يدل على وعى أبناء المحافظة، ولرغبتهم الجادة في التصالح على مخالفات البناء.

وقال محافظ كفر الشيخ إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو 2024، في تلقي طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

أوضح محافظ كفر الشيخ أنه تمت أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات، لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023م، بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه يتم استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص «محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل»، وطلب توصيل مرافق «كهرباء مياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.



تلقي طلبات التصالح بقلين



متابعة لجان التصالح بقلين