محافظ قنا: الاتفاق على تجهيز 36 وحدة صحية بقرى حياة كريمة

قنا صابر سعيد

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى، على هامش زيارته لمحافظة قنا بهدف التعرف على مدى الالتزام بتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية بجودة فائقة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأوضح نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي أن الزيارة تهدف إلى المرور الإشرافي على جميع الأنشطة التابعة للقطاع الطبي بالمحافظة، فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، وتفعيل إطار عمل الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية

وأشاد محافظ قنا بجهود وزارة الصحة والسكان وإدارة الطب الوقائى والصحة العامة بالوزارة، نحو تعزيز الخدمات الوقائية و الصحة العامة والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، مؤكدا علي ضرورة وضع خطة لتحسين الأداء والمتابعة للنهوض بالمؤسسات الصحية داخل المحافظة، لافتا أن المحافظة بصدد القيام بحملات توعيه وفعاليات ميدانية، تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة وزيادة الوعى الصحى وتوفير حياة كريمة للمواطنين بقرى المحافظة، وستشرف عليها فرق التواصل المجتمعى بمديرية الصحة، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الإجتماعى.

وأضاف عبد الحليم أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان لتجهيز 36 وحدة صحية جديدة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودخولهم الخدمة خلال شهر أغسطس المقبل.