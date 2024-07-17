محافظ شمال سيناء: نعمل على حل مشكلة تعطل محطة الصرف بشكل جذرى بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن العمل يجرى على قدم وساق لإصلاح العطل فى محطة الصرف الصحى الرئيسية في مدينة العريش.

وأكد المحافظ فى بيان صحفى علي أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لسرعة احضار قطع الغيار اللازمة لإصلاح العطل وإنهاء المشكلة، بجانب رفع كفاءة المحطة بعد عرض الأمر ودراسته.



وقال إنه وجه بتشكيل فرق عمل من الطب الوقائى لاتخاذ كافة الإجراءات لتقليل التاثير الصحى والبيئى للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين فى المناطق المتضررة بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة العريش وتحت الإشراف المباشر لنائب المحافظ لحين إصلاح العطل بالمحطة.

كما وجه البيئة بالدراسة الفورية للأثر البيئي الناتج عن الأزمة ووضع كافة الحلول اللازمة لتفادى أي تأثير سلبي ناتج عن عطل المحطة على أن تعمل خلية متابعة الأزمة علي مدار اليوم لحين إصلاح المحطة واتخاذ كافة الاجراءات بالتنسيق التام بين كافة الجهات.

بدوره أكد اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ،علي أن فرق العمل تعمل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء الموقف وعودة المحطة للعمل مرة أخري بكامل طاقتها وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات.