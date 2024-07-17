اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 05:33 م
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محافظ سوهاج يستقبل أعضاء "القومى للمرأة" لبحث التعاون

الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:12 م
محافظ سوهاج يستقبل أعضاء "القومى للمرأة" لبحث التعاون جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، بحضور النائبه عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ونيفين مصطفى عضو المجلس وعدد من أعضاء المجلس.

كما قام أعضاء المجلس القومي للمرأة، بتقديم التهنئة إلى محافظ سوهاج وإلى الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، على ثقة القيادة السياسية وتكليفه نائبا لمحافظ سوهاج، وقد رحب محافظ سوهاج ونائبه بأعضاء المجلس مؤكدين على أهمية دور المجلس فى التعاون مع المحافظة؛ لدعم كافة قضايا المرأة السوهاجية.
 







سوهاج

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القومى للمرأة

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