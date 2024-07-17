محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الأثرية بأخميم بعد نقل سوق الأربعاء

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، المنطقة الأثرية بأخميم ومحيطها، بعد نقل سوق الأربعاء من المنطقة، بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المنطقة الأثرية بأخميم، ووضعها على الخريطة السياحية كأحد أهم المزارات الأثرية الموجودة بسوهاج.



وتفقد المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالتعاون مع شباب مبادرة " بأيدينا نجمل شوارعنا "، حيث تم رفع القمامة ورفع كفاءة الأرصفة، ودهان البردورات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة، بعد إخلائها، كما قام المحافظ بجولة داخل المنطقة الأثرية، موجها مسئولي المنطقة بعمل لوحات تعريفية بمختلف اللغات لكل قطعة أثرية موجودة، ورفع كفاءة كشافات الإنارة، على أن يتم الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة الأثرية خلال شهرين من الآن .



والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على المناطق الأثرية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيرا إلى خطة المحافظة لتحويل المنطقة الأثرية بأخميم إلى متحف مفتوح؛ لجذب السائحين .

