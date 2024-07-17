محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والتنسيق الحضارى بمدينة الإيمان

السويس-صبرى غانم

قام اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بجولة تفقدية بنطاق مدينة الإيمان 1و2 بحى الأربعين، رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الحضارى بعمارات وشوارع المدينة.



وشدد المحافظ على الجهات المعنية والشركات المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من أعمال التطوير، مؤكدا على مسئولى المرافق العامة باستكمال رفع كفاءة خطوط المياه والصرف الصحي.



كما تم التأكيد على باقى الجهات المعنية للانتهاء من البنية الأساسية للعمارات وعمل أرصفة بين العمارات والإنارة العامة ثم فى النهاية دهان العمارات وعمل شكل جمالى للمدينة.



وكلف المحافظ رئيس حى الأربعين بمنع أى إشغالات وإزالة المحلات والأكشاك والأنشطة المخالفة بالمنطقة وعمل محاضرللمخالفات والغرامات على من يخالف ذلك.



واستمع محافظ السويس، إلى عدد من سكان مدينة الإيمان، حول التطوير وقدموا عدة اقتراحات وطلبات.. مؤكدا علي رئيس حي الاربعين ببحث الطلبات والشكاوي المقدمة من الأهالى وعمل تقرير بها.



رافق محافظ السويس فى الجولة كل من اللواء عارف البركاوى رئيس حى الأربعين والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي فيصل ومديرى المرافق العامة وإدارة الطوارئ والتدخل السريع وجهاز التجميل والحدائق وسكرتيرى حى الأربعين وفيصل والإدارات الهندسية والمرافق بالأحياء وإدارة المرور ومسئولى المرافق العامة والخدمات والشركات المنفذة.



يأتى فى إطار المرحلة الثانية لتطوير العمران القائم للمدن السكنية القديمة للارتقاء بالحياة المعيشية لسكان هذه المدن التى مر على إنشائها سنوات طويلة.