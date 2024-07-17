محافظ الدقهلية يكرم أوائل الدبلومات الفنية من المحافظة على مستوى الجمهورية

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتكريم أوائل الدبلومات الفنية من أبناء الدقهلية على مستوى الجمهورية بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفنى بالدقهلية، وأولياء أمور المكرمين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أن التفوق والنبوغ هو عنوان الاتقان والتميز فى كافه مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة .



ومنح اللواء مرزوق، شهادات الشكر والتقدير للمتفوقين، كل من الطالبة رنا بدوى فتحى عبد الرحمن من مدرسة دميرة الفنية الصناعية بنات التابعة لإدارة طلخا التعليمية حاصلة على نسبة 99.14% وبذلك حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة غادة حسن أحمد أحمد مدرسة WE بالمنصورة للتكنولوجيا التطبيقية حاصلة على نسبة 98.6% وبذلك حققت المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

وقال اللواء مرزوق: "سعادتى بالغة لتفوق أبنائى الطلاب والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالتعليم الفنى وشكرى لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس من أجلهم، كما أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام"، مشيرًا إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العملية والدينية والفنية مما كان لهم الأثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم.



وثمن محافظ الدقهلية، دور مديرية التربية والتعليم فى دعم المعلمين والطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية التعليمية.