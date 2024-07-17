محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة النظافة والإشغالات ومراقبة الأسواق

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء بجولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة، لمتابعة مستوي النظافة ورفع الاشغالات ومراقبة الأسواق والتقي بعدد من المواطنين لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم واستمع إليهم والي مطالبهم ووجه بسرعة حلها.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ووجه " المحافظ " لرؤساء حي شرق وحي غرب المنصوره بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة واستمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع مستوي النظافة بمدينة المنصوره وكنس الأتربة لحين الانتهاء من التعاقد مع شركات متخصصة في الجمع من المنزل.



كما وجه اللواء " مرزوق " لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق لرفع كافة الاشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الصوره البصريه للمواطنين.



وقال " المحافظ " أثناء لقائه بالمواطنين في شوارع مدينة المنصورة إن المواطن عليه دور هام جدا في الحفاظ علي نظافة الشوارع وهو إلقاء القمامة داخل الصندوق ، وعدم القائها بالشوارع والطرقات مما يؤدي إلي تشويه المظهر الجمالي والحضاري.



وأكد " المحافظ " علي أن من أولي اهتماماتي المواطن البسيط، مشيراً إلي أنه متواجد بالشارع يوميا في جولاته الميدانية للالتقاء بالمواطنين للاستماع الي مشاكلهم وحلها وتلبية مطالبهم .