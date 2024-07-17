محافظ الدقهلية: جمصة على رأس الملفات ولن أتركها حتى تصبح مدينة سياحية بطابع خاص

الدقهليه شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة ليلية مفاجئة لمدينة جمصة لمتابعة مستوي النظافة العامة بالمدينة ومدي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمستشفي جمصة.

ووجه اللواء مرزوق لرئيس مدينة جمصة بتكثيف أعمال النظافة في الفترتين المسائية والصباحية لحين بدء الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة بالمدينة من خلال اشتراك معدات عدد من الوحدات المحلية.

وشدد المحافظ علي مدير مستشفي جمصه بحسن استقبال المرضي والمترددين علي المستشفي وتقديم الرعاية الطبية لهم علي أكمل وجه من خلال اجراء الإسعافات الأولية والرعاية الطبية الكاملة.

كما وجه اللواء مرزوق لمدير االمستشفي بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات بالمستشفي وتحسين جودة الخدمة المقدمة والتزام الأطباء بالحضور وزياده عدد الأطباء في الفترة المسائية إذا استدعي العمل ذلك.

وكلف " المحافظ " الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه بوضع خطة متكاملة لتطوير مستشفي جمصه وتحسين اداء الخدمة الطبية بها من أجل خدمة المصطافين والمترددين علي المدينة ونظرا لاقبال المواطنين الكثيف علي المدينة.

وأكد اللواء مرزوق، أن مدينة جمصه علي رأس ملفات العمل ولن اتركها حتي تصبح مدينة سياحية ذات طابع خاص وتعود لسابق عهدها واجهة محافظة الدقهليه السياحية وجاذبة للمصطافين من كافة محافظات الدلتا.

وأشار "المحافظ" إلي أن جمصه هي المتنفس الوحيد لأكثر من 7 مليون مواطن بالإضافة إلي محافظات الدلتا لذا أنا الأوان لإعادة تطويرها وإعادة اليها رونقها الجمالي والحضاري.

وأوضح اللواء مرزوق بأنه سيتم إنشاء مجلس أمناء لمدينة جمصه ووضع خطة متكاملة لإعادة تطوير هذه المدينة التي ظلت لسنوات طويلة طي النسيان ، وسيتم التعاون مع كافة اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والشعبية والمجتمع المدني لإعادة تطويرها.



جانب من الجولة



جولة المحافظ بالمستشفى