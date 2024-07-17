محافظ الإسماعيلية ينقل رئيس قرية نفيشة لسوء حالة النظافة العامة بالقرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بنقل رئيس الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، ليعاد تقييمه من خلال العمل بقرية أخرى.

وتضمن القرار، نقل وائل رمضان هاشم أحمد، للعمل رئيسًا لقرية نفيشة، بدلًا من عمله رئيسًا لقرية فنارة.



وكان المحافظ خلال جولته الميدانية لتفقد مشروع إنشاء كوبري معدني أعلى مصرف المحسمة، لاحظ محافظ الإسماعيلية وجود تراكمات للقمامة وتدني مستوى النظافة العامة بشوارع قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.



