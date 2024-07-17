اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:36 م
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محافظ الإسماعيلية ينقل رئيس قرية نفيشة لسوء حالة النظافة العامة بالقرية

الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:36 م
محافظ الإسماعيلية ينقل رئيس قرية نفيشة لسوء حالة النظافة العامة بالقرية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أصدر اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بنقل رئيس الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية،  للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، ليعاد تقييمه من خلال العمل بقرية أخرى.

وتضمن القرار، نقل وائل رمضان هاشم أحمد، للعمل رئيسًا لقرية نفيشة، بدلًا من عمله رئيسًا لقرية فنارة.


وكان المحافظ خلال جولته الميدانية لتفقد مشروع إنشاء كوبري معدني أعلى مصرف المحسمة، لاحظ محافظ الإسماعيلية وجود تراكمات للقمامة وتدني مستوى النظافة العامة بشوارع قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

 







الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

نقل رئيس قرية نفيشة




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