محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة وتطوير الكورنيش ومحطات الصرف الصحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة على عدد من المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل مدينة أرمنت غرب المحافظة، حيث شدد على ضرورة رفع كفاءة وتجديد الطرق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة أرمنت وصيانتها ورصفها مع الاهتمام بأعمال التشجير وتكثيف المساحات الخضراء، محذرا من التقصير في أعمال النظافة أو التهاون في تطوير الشوارع والطرقات.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية الرياينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تتكون المحطة من شبكة انحدار بطول 17.5 كيلومتر وخط طرد بطول 7.8 كيلو متر وتقع على مساحة 900متر بطاقة تصميمية 340 لتر في الثانية و وتخدم نحو 30 ألف نسمة من سكان قرية الرياينة ، وبلغت تكلفة المشروع 220 مليون جنيه، واطلع المحافظ على موقف مشروعات الصرف الصحي بالمدينة موجها بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتشغيل المحطات واستكمال الوصلات المنزلية لتغطية المدينة وقراها بخدمة الصرف الصحي.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالرياينة بأرمنت حيث سيقدم خدماته لنحو 30 ألف نسمة من سكان القرية في ويتكون من (المركز التكنولوجي- سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، حيث يأتي إنشاء المجمع ضمن عدد 13 مجمع خدمات حكومية تم إنشاؤها في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت، اللتين تشهدان تنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) لتطوير الريف المصري بواقع 9 مجمعات في إسنا و4 في أرمنت.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة تشغيل مجمع الخدمات في أسرع وقت مشيرا إلى أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية، وذلك إطار إحداث نقلة نوعية بمجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

كما واصل محافظ الأقصر جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة بالرياينة والذي يضم حضانة، عيادة تخاطب، وحدات اجتماعية وورش تدريب وانشطة متنوعة ووجه المحافظ بالانتهاء من المركز خلال شهرين، وتفقد المحافظ موزع كهرباء الرياينة والمقام علي مساحة ٦٠٠ متر واستمع إلى شرح من جانب مسؤول الجهاز المركزي للتعمير الذي أوضح أن لوحة توزيع الكهرباء تخدم "الرياينة" وتوابعها، لافتًا إلى أنها تتكون من طابقين وتشمل خلايا الموزع وغرفة البطاريات وغرفة محول الخدمة وغرفة الملاحظ، كما تضم طابق إداري لموظفي الكهرباء ومكتب خدمة عملاء وتبلغ تكلفة الموزع ٧ مليون جنيه ومن المقرر تشغيله قريبا بعد استكمال أعمال الربط والتغذية البديلة.

وتابع محافظ الأقصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بأرمنت بطول 1400 متر، والتي من المقرر إنهاؤها في شهر أكتوبر المقبل، وتشمل أعمال التطوير تجليد أعمدة سور الكورنيش بالهشمة، وأعمال إنارة الكورنيش بالأعمدة الديكورية، وإمداده بالكابلات الأرضية، وعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بأشكال هندسية متميزة، وتطوير كافتيريا ونادي للمناسبات، وإعادة تأهيل الدرج وترميم شامل لجوانب الكورنيش مع عمل ( لاند سكيب ) و ( برجولات) ومقاعد خشبية، ووجه المحافظ بتكثيف اعمال التشجير والخضرة وانشاء دورات مياه واحواض زراعة مشددا علي تجديد طريق الكورنيش وعمل طبقة نظافة 3 سم .

واختتم المحافظ جولته بتفقد طرق ومدخل مدينة ارمنت وطريق الموقف ومستشفي حورس وعدد من وصلات الطرق والشوارع الحيوية، حيث أصدر تعليماته بدراسة موقف توصيل الغاز الطبيعي والمرافق وسرعة رفع كفاءة الطرق، ورصفها رافق المحافظ في جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس مدينة أرمنت وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي الشركات والأجهزة المنفذة للمشروعات بأرمنت.



المحافظ يتابع مشروعات الصرف الصحى بأرمنت



جولة المحافظ بمحطة رفع صرف صحى الرياينة



جولة بالمركز التكنولوجى فى مدينة أرمنت



متابعة عمليات تطوير كورنيش مدينة أرمنت



محافظ الأقصر يتابع محطات الصرف الصحى في مدينة أرمنت



محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة وتطوير الكورنيش بأرمنت