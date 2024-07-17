محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذى لمرافق المنطقة الصناعية ومشروعات المياه

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر بضرورة إزالة أى معوقات تعرقل سير العمل بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية بالأقصر، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية والعمل على جذب المستثمرين، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، لبحث الموقف التنفيذي لترفيق المجمع الصناعي والمنطقة الصناعية بالبغدادي استجابة لمطالب عدد من المستثمرين بالمنطقة.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع ما تم إنجازه في أعمال تجهيز المنطقة الصناعية ومدها بالمرافق، حيث استعرضت شركة مياه الشرب بالأقصر جهودها في ترفيق المنطقة بنسبة 100% من خلال انشاء محطة معالجة مياه ثلاثية بطاقة 1500 متر مكعب في اليوم، وشبكة انحدار صرف صحي، وشبكة مياه شرب وخزان مياه أرضي بسعة 1100 متر مكعب، ووجه المحافظ بسرعة استلام خزان المياه وتشغيله في أقرب وقت لتوفير مياه الشرب بالمنطقة.

وعلى هامش الاجتماع، بحث المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وتدعيم محطات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي في عدد من مدن الأقصر، كما بحث شكاوى عدد من المواطنين من ضعف المياه في مدينة الزينية وعدد من المناطق الأخرى، ووجه بضرورة سرعة إنجاز العمل بمشروعات الصرف الصحي التي يجري بها العمل حالياً، ودراسة تنفيذ الحلول السريعة والناجزة لحل مشكلة ضعف المياه في بعض المناطق وتدعيم الشبكات، مشدداً على ضرورة مراعاة الأبعاد الفنية والهندسية عند تنفيذ أية مشروعات مع الاهتمام بجودة الأدوات والمعدات والمواسير المستخدمة مع المتابعة الدورية والمستمرة لتلافي حدوث أية أضرار تواجه خطوط المياه أو الصرف وعدم إعادة تكسير الطرق والشوارع بشكل عشوائي.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف وهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الطرق وهيئة التنمية الصناعية والمنطقة الصناعية بالأقصر.