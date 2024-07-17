محافظ أسيوط يطمئن على الطالبة "فاطمة" بالثانوية العامة بعد تعرضها لحادث سير

أسيوط-هيثم البدرى

اطمأن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، الأربعاء، خلال اتصال تليفوني على الطالبة "فاطمة سيد كامل" طالبة الثانوية العامة، بعد تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات بديروط، وتم على أثرها نقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، متمنيًا لها الشفاء العاجل وتفوقها في الامتحانات.



ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية التربية والتعليم بزيارة الطالبة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، كما وجه مدير مسشتفى ديروط المركزي بتقديم الرعاية الصحية الكاملة للطالبة حتى تماثلها للشفاء وعودتها لمنزلها.

كان محافظ أسيوط ،قد تفقد صباح اليوم، مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة إنتظام سير الامتحانات وتلقيه اخطار بتعرض الطالبة "فاطمة سيد" لحادث سير أثناء توجهها إلى لجنة الامتحانات مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات بديروط، وعلى الفور وجه المحافظ بتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية لها حتى تماثلها للشفاء.