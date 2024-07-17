محافظ أسوان يفاجئ المخابز البلدية والهايبر ماركت بكوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أحد المخابز البلدية بمدينة كوم أمبو ، وأطمأن المحافظ على وزن رغيف العيش ومطابقته للمواصفات، فيما وجه لتحرير محضر لميزان مخالف لعدم صلاحيته وتعطله بالمخبز.

كما فاجأ الدكتور إسماعيل كمال أحد سلاسل الهايبر ماركت حيث تفقد أقسامه المختلفة ، مشيداً بالمعروضات المتنوعة من المنتجات والسلع الغذائية لجودتها، كما سيتم توجيه خطاب شكر لمدير الهايبر تقديراً له، وللمبادرة التى يتم تنفيذها لخفض الأسعار.

وإستكمل محافظ أسوان جولته الميدانية بتفقد معرض السلع الغذائية والإستهلاكية بحى وسط مدينة كوم أمبو التابع للغرفة التجارية ، وكذا الهايبر ماركت التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض والهايبر برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية، وشوقى مصطفى رئيس المدينة ، وأعضاء اللجنة الدائمة لضبط أسعار السلع الغذائية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار إلى أنه لا تهاون مع ضبط الأسعار، وسيتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة ، ولن يسمح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الإحتياجات اليومية للمواطن الأسوانى من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية وفقاً للمواصفات المطلوبة.