للعمل ضباط محاربين.. تعرف على شروط الالتحاق بالكلية البحرية عام 2024

كتب زكى القاضي

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

الكلية البحرية

تخصصات الهندسة : الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية ( بناء سفن ) خريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فقط / الهندسة التطبيقية تقنية النانو، ويجب أن يكون التقديـر مقبول فأعلى، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2024 م ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى (ميلادى).

فيما يجب أن تكون تخصصات المختلط : كلية العلوم تخصص ( فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار) وكلية الحاسبات والمعلومات ، ويجب أن يكون التقديـر جيد فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24 سنة) فى 1/11/2024 م ، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى (ميلادى ) .