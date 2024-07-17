للخريجين.. تعرف على شروط العمل ضباط محاربين بالكلية الحربية 2024

كتب زكى القاضي

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

الكلية الحربية :

تربية رياضية - تجارة - حقوق - زراعة - الإعلام والصحافة - إقتصاد وعلوم سياسية - كلية خدمة إجتماعية - لغات " إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى " من كليات " آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة " - الآداب "إعلام - علم نفس - إجتماع " وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ويجب أن يكون التقديـر جيد فأعلى ، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2024 م ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى) .