لافروف: الفلسطينيون قادرون على تقرير مستقبلهم دون تدخل خارجي

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، أن الفلسطينيين قادرون على تقرير مستقبلهم دون تدخل خارجي، وذلك بغض النظر عن مدى رغبة أحد في أن يقرر كل شيء لهم وضد إرادتهم.



وقال لافروف ،حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، إن روسيا على علم بالمناقشات التي تجري خلف الكواليس حول مستقبل فلسطين، لكنها تصر على ضرورة مشاركة فلسطين في هذه المناقشات.



وأضاف "إننا جميعا ندرك الاتصالات التي تتم خلف الكواليس والخطط التي يتم وضعها والتي تتطلع إلى الترتيبات المستقبلية في غزة والدولة الفلسطينية بأكملها، على الرغم من قلة الحديث عن دولة هناك، ونحن نعتقد بأنه يجب على الجميع احترام حقوق الإنسان".



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، إن المحادثات الصريحة ضرورية لمنع إراقة الدماء ولتسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط.



وأضاف "نحن بحاجة إلى محادثة صريحة وصادقة حول كيفية وقف إراقة دماء ومعاناة المدنيين دون تأخير، وكيفية الانتقال إلى تسوية طويلة الأمد للصراعات القديمة والجديدة نسبيا في الشرق الأوسط".



ونبه لافروف ، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر غير مسبوقة على الأمن والرفاهية والحياة السلمية لشعوبها.