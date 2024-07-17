ضبط 415 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ضبط 415 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كل الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

وفى هذا الإطار قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين إن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 329 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات –تصرف وتجميع - عدم وجود شهادة صحية –عدم وجود سجلات -توقف بدون عذر- اختراق ماكينة – عدم وجود ميزان - بدون ترخيص)، و 84 مخالفة فى مجال الأسواق(عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر – مجهولة المصدر – بدون ترخيص -عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينين ) ومخالفتين فى مجال المواد البترولية (بيع اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء).