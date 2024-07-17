صورة اليوم.. طريق الكباش سحر يجذب قلوب السائحين خلال زيارتهم لمعبد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" صورة ساحرة لطريق الكباش الفرعونى الذى يجسد سحر وعظمة الحضارة المصرية القديمة، ويسحر قلوب سياح العالم خلال زيارتهم لمعبد الأقصر حيث إنه مفتوح للزيارة عقب الحفل العالمى الذى أقيم منذ سنوات لافتتاح مشروع إحياؤه وأبهر العالم أجمع، وهو الطريق الذى تم تشييده منذ آلاف السنين ولا يزال يجذب القلوب لزيارته والاستمتاع بمهابة الملوك القدماء الذين كانوا يسيرون فيه خلال احتفالاتهم السنوية بعصور مصر القديمة.

وقال أحمد بدر العمارى، مدير بمعبد الأقصر، إن طريق الكباش كان عبارة عن طريق إحتفالات ملوكى، فهو يضم تماثيل أبو الهول أو الكباش بطول 2700 متر من معبد الأقصر لمعبد الكرنك، حيث كانت على مر العصور الفرعونية عدد الكباش فى الصفين 1300 كبش ما بين كل كبش وكبش 4 أمتار، وطول الكبش الواحد حوالى 2.50 متر، والموجود حاليًا من كافة تلك الكباش الـ1300 لا يزيد عن 300 كبش فقط من الكباش الأصلية، وباقى الكباش عبارة عن بقايا وتدمرت فى العصور التى أعقبت العصور الفرعونية.

ويضيف أحمد بدر، لـ"اليوم السابع"، إنه قد تم البدء فى تشييد طريق الكباش العظيم على يد الملك أمنحتب الثالث، ولكن النصيب الأكبر من التنفيذ يرجع إلى الملك نختنبو الأول، مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية آخرأسرات عصر الفراعنة، ويبلغ طول الطريق2,72 كم، وعرضه 700 متر، ويصطف على جانبيه 1200 تمثال، نُحت كل منها من كتلة واحدة من الحجر الرملى، وأقيمت على هيئتين؛ الأولى تتخذ شكل جسم الأسد ورأس الإنسان، باعتبار الأسد أحد رموز إله الشمس، أما الهيئة الثانية فكانت على شكل جسم كبش، ورأس كبش، وهو رمز من رموز الإله خنوم، إله الخصوبة فى الديانة المصرية القديمة، الذى قدسوه باعتباره الإله الخالق للبشرية كلها.

وكان فى العصور الفرعونية "طريق الكباش الفرعوني" عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة منها "عيد الأوبت" وعيد تتويج الملك ومختلف الأعياد القومية تخرج منه، وكان يوجد به قديمًا سد حجرى ضخم كان يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة الأقصر العاصمة السياسية فى الدولة الحديثة (الأسرة 18) والعاصمة الدينية حتى عصور الرومانية، موضحًا أن طريق الكباش أو طريق الإله، هو الذى كان ممتدا فى العصور الفرعونية القديمة من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك بطول 2750 متر وعرض 76م، ويضم على جانبيه حوالى 1300 تمثال جميعها متراصة على شكل أبو الهول برأس كبش.