"صحة الإسماعيلية" تُعلن آليات القبول بمدارس التمريض بالمحافظة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023/ 2024 من أبناء محافظة الإسماعيلية لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية وهى:



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وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيبدأ إستقبال ملفات الطلبة والطالبات بكل مدرسة على حدة ،وطبقا للإشتراطات إعتبارا من الأحد 21 يوليو الجارى ،وتقسيمهم مجموعات حيث يتم القبول من مجموع درجات 280 وحتى 275 لمدة يومان ،ومن 274 وحتى 269 لمدة يومان ،ومن 268 وحتى 263 لمدة يومان ،وهكذا تباعاً حتى إكتمال الأعداد المطلوبة لكل مدرسة.

ثم البدء في إختبارات الطلاب الذين تم التأكد من صحة شهاداتهم بدءًا من الأحد 4 أغسطس 2024 وستكون الأولوية للأعلى مجموعاً وإجتياز الإختبارات .

ولمعرفة باقي الشروط والإقرارات يرجى الدخول على اللينك التالي