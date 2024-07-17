روسيا والمجر تناقشان التعاون الثنائي والوضع في أوكرانيا

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن الوضع في أوكرانيا كان محور النقاش خلال اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والمجري بيتر شيجارتو في مقر الأمم المتحدة.



وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المشاكل الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا. وشددا على عدم مقبولية انتهاك كييف لحقوق الأقليات القومية التي تعيش في ذلك البلد.



وجرى خلال اللقاء تقييم مستوى الحوار السياسي الروسي- المجري، والنقاش حول التقدم المُحْرَزَ بشأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو يوم 5 يوليو 2024.



وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أنه على الرغم من الوضع الدولي الصعب للغاية، فإن التعاون الثنائي مستمر في التطور، كما أكدا مجددا على أهمية تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة واسعة النطاق، بما في ذلك في مجال الطاقة.