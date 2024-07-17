روسيا: لن يتمكن الغرب من إرغامنا على المشاركة فى "قمة السلام" المقبلة

موسكو (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الغرب لن يتمكن من إرغام موسكو على المشاركة فى "قمة السلام" المقبلة، عبر استمراره بممارسة الضغط على روسيا والترويج لما يسمى بـ "صيغة زيلينسكى"، ووصفت ذلك بأنها "فكرة محكوم عليها بالفشل".

وقالت زاخاروفا- حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، إن الغرب حاول على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأخيرة استكشاف آفاق فتح مفاوضات مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا.

وأضافت أن الغرب يتهم روسيا بـ "عرقلة المفاوضات"، ويحاول إجبار الجمهور على اعتبار "قمة السلام" والمؤتمرات المختلفة حول أوكرانيا، بمثابة "عملية تفاوضية"، مشيرة إلى أنه على الغرب أن يدرك أن "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي لن تنجح أولا، وهي ليست صيغة للسلام ثانيا.