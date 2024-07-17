اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدود

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:00 ص
روسيا: الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدود شبه الجزيرة الكورية
أ ش أ

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حذر مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، الثلاثاء، من خطورة تفاقم حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أن الوضع هناك وصل إلى طريق مسدود خطير.

وأضاف إيليتشيف- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدود بالفعل، وذلك بسبب تزايد التوترات والتصعيد المستمر في المنطقة، ونحمل الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة المسؤولية عن تفاقم الوضع الراهن".


وحذر المسؤول الروسي، من مغبة تصعيد حدة التوتر على حدود روسيا في الشرق الأقصى، داعيا إلى ضرورة نزع فتيل التوترات والبدء في التفاوض.







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