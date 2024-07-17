رصد بقعة نفطية ضخمة قبالة سواحل الحديدة باليمن بعد هجوم حوثى على ناقلة بترول

إبراهيم حسان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن رصد بقعة نفطية ضخمة قبالة سواحل الحديدة باليمن بعد هجوم حوثي على إحدى ناقلات النفط.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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