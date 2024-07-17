رئيس مياه المنوفية يتفقد مركز خدمة العملاء بفرع الشركة بشبين الكوم

المنوفية – محمود شاكر

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، مركز خدمة العملاء بفرع الشركة بشبين الكوم في إطار توجيهات معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح نجيب، أن العاملين بمراكز خدمة العملاء يتم تدريبهم بصفة دورية لتأهيلهم علي آلية حسن إستقبال الجمهور وسرعة تقديم كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين.

وأشار نجيب إلى وجود 12 مركز خدمة عملاء ثابت و2 منفذ و3 سيارة متنقلة. لخدمة العملاء على مستوى المحافظة تتضمن أقسام للتدريب على كيفية التواصل المباشر مع المواطنين ، فضلاً عن وجود الخط الساخن والذى يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والاستجابة الفورية لها حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

وذكر رئيس الشركة، الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والتي تتمثل في ( خدمات فحص وإصلاح عداد وغلق مياه وتغيير اسم المشترك ، وخدمات تعاقدات مياه شرب وصرف صحى، خدمات تلقى الشكاوى التجارية والفنية ، فضلاً عن خدمة تغيير بالانتفاع وخدمة تغيير عداد تالف وخدمة الفحص وتبليغ قراءة وخدمة تغير نشاط و تصفية اشتراك بالإضافة إلى خدمة تحصيل الفواتير ومقايسات مياه الشرب والصرف الصحي).