اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس النمسا يحذر من الاستقطاب الحاد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:06 م
رئيس النمسا يحذر من الاستقطاب الحاد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
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حذر الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين من مخاطر انقسام المجتمع والاستقطاب السياسي الحاد، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 29 سبتمبر القادم.


وقال فان دير بيلين في كلمة له اليوم الأربعاء خلال افتتاح مهرجان "بريجينز" الـ78 "إن هناك حاجة إلى التوافق ومكافحة ظاهرة العنف في المجتمع"، مشددا على ضرورة تكثيف جهود مكافحة تغير المناخ ودعم التنمية المستدامة والشاملة.


وأضاف: "هناك قوى تستخدم التناقضات النمساوية ليس كجسر لبعضها البعض، بل كأداة للانقسام"، داعيا كل الأحزاب والتيارات السياسية إلى التمسك بالحوار العقلاني الهادئ.







النمسا

رئيس النمسا

انتخابات النمسا

الانتخابات البرلمانية فى النمسا

انتخابات البرلمان فى النمسا




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