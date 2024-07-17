رئيس إيتيدا: توسع إنفورما بمصر يعكس إمكانياتها كمركز لتصدير خدمات التعهيد

كتبت هبة السيد

أشاد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بقرار شركة إنفورما العالمية بالتوسع في عملياتها بمصر وبافتتاح مقرًا إقليميا لها في القاهرة، ما يعكس جاذبية مصر كمركز رائد ومتميز في تصدير الخدمات المشتركة والتعهيد، ويعزز من خطط الهيئة لتشجيع الشركات المحلية وجذب المزيد من الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر أو التوسع في مراكزها القائمة بالفعل.

وأوضح الظاهر، أن الهيئة تعمل على اجتذاب كبرى الشركات العالمية ورواد مختلف القطاعات لإنشاء مراكز للتعهيد في مصر التي تتمتع بوفرة الكفاءات والمهارات الرقمية ومهارات التعدد اللغوي والتي يمكن للشركات العالمية الاستفادة منها في عملياتها الدولية، وذلك تماشياً مع استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، لافتا إلى أن صناعة التعهيد لا تقتصر فقط على الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أكد الظاهر على تشجيع الهيئة لشركة "إنفورما" لنمو عمليات مراكز خدمات التعهيد والخدمات المشتركة انطلاقا من مصر، بما في ذلك خدمات مراكز الاتصال والدعم الفني وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الخدمات المعرفية مثل تصميم الجرافيك، والتسويق الرقمي، والنشر الأكاديمي، وذلك لخدمة عملائها بأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

وتستهدف مصر زيادة عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد من 130 ألف متخصص بصادرات رقمية 3.7 مليار دولار فى 2023 إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليارات دولار عام 2026.