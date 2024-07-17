دعوة أممية لمحاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا منذ 10 سنوات

كتبت: هند المغربي

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، جميع الدول لتقديم تعاونها الكامل لضمان محاسبة المسؤولين في سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم MH17 شرق أوكرانيا، ما تسبب في فقدان 298 شخصا حياتهم عام 2014.

ووفق البيان الأممي جاء ذلك علي خلفية الذكرى العاشرة للحادث والذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة تضامنه الكامل مع أسر الضحايا وطالب يالتعاون الدولي الكامل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2166 الذي اُعتمد عام 2014، لضمان محاسبة المسؤولين (عن الحادثة)، عقب العمل المهم الذي قام به فريق التحقيق المستقل المشترك".

وقد أدان قرار مجلس الأمن في قراره رقم 2166 إسقاط الطائرة المدنية يوم 17 يوليو 2014 ما أودى بحياة جميع المسافرين وأفراد طاقمها، وأكد على قواعد القانون الدولي التي تحظر أعمال العنف التي تمثل تهديدا لسلامة الطيران المدني الدولي وأهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات هذه القواعد.

وأيد المجلس في قراره الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي كامل ودقيق ومستقل وفقا للمبادئ التوجيهية التي تنظم الطيران المدني الدولي.