"حنكوراب" أو "شرم اللولى".. شاهد جمال أفضل شواطئ الدنيا بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم مدينة مرسى علم فى جنوب محافظة البحر الأحمر طبيعة خاصة ومميزة يصل إليها الكثير من سياح العالم، وكذلك يصل اليها فى الأيام الحالية الكثير من المصريين الذين يعلمون طبيعتها وجمالها الرباني.

يوجد بمرسى علم أهم وافضل شواطئ العالم حيث صنف من قبل أنه ضمن أجمل 10 شواطئ فى العالم وهو شاطئ حنكوراب أو شرم اللولى يتميز بمياه فيروزية ورمال بيضاء ونقاء وعزلة .

يقع شاطئ شرم اللولى داخل النطاق الجغرافى لمحمية وادى الجمال، بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، والتى تعد أجمل محميات مصر من حيث النقاء والتنوع البيولوجى والكائنات والشعاب المرجانية بها .

ووصفه أحمد حامد منظم رحلات بحرية بمدينة مرسى علم أن شاطئ شرم اللولى تم تصنيفه منذ عدة أعوام بأنه ضمن أفضل شواطئ العالم، ووصفه الكثير بأنه قطعة من الجنة فى تعليقاتهم عبر موقع تريب أدفايزر "Tripadvisor" المختص بالسفر والسياحة حول العالم.

وأضاف منظم الرحلات بمرسى علم أن منطقة وادى الجمال ككل وخاصة شواطئ حنكوراب وشرم اللولى والقلعان تتميز بنقاء وصفاء المياه فيه والرمال البيضاء، وكذلك بعدم وجود صخور، وفى تناسب المياه بالنسبة للعمق تدريجيًا، وأن مدينة "مرسى علم" تتميز بشواطئها البكر وما زالت تحتفظ بطبيعتها الخلابة الرائعة ذات الرمال المسطحة التى يطل البعض منها سلسة جبال خلابة.