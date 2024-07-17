اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:42 م
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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط إحدى مسيراته بمخيم نور شمس بالضفة الغربية

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:17 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط إحدى مسيراته بمخيم نور شمس بالضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي
إبراهيم حسان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط مسيرة تابعة له بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية إثر خلل تقني، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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