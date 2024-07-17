جهاز دمياط الجديدة ينفذ حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة

كتب أحمد حسن

شنت لجنة إزالة وصلات مياه الشرب المخالفة وغير القانونية بجهاز مدينة دمياط الجديدة وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير، حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة، ورفع عدادات المياه المخالفة، وتحصيل المديونيات، وذلك في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب وتقليل الفاقد.

صرح بذلك الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أن هناك تكليفا من المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة تحقيق المستهدفات فى تحصيل فواتير ااستهلاك المياه، وكذا التعامل بشدة مع مخالفات سرقات المياه، وعدم التهاون أو القبول باستمرار أى وصلة مياه مخالفة "خلسة"، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم ضبط 26 وصلة من وصلات مياه الشرب المخالفة، بالإضافة إلى ضبط عدد 13 ماتور مياه مركبة على وصلات خلسة بمشروع دار مصر بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، تم مصادرتها لحين تقنين أوضاعها واستلام العدادات ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة، وذلك من خلال اللجنة المشتركة المشكلة للتعامل مع وصلات المياه الخلسة، والكشف عن الوصلات غير القانونية "سرقات المياه "، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات بمبالغ محددة.

وطالب رئيس الجهاز، سكان مدينة دمياط الجديدة، بضرورة الالتزام والتعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز والتعدى على هذا المرفق الحيوي، مؤكداً استمرار تلك الحملات والمرور الدوري والمكثف، خلال الفترة القادمة لإزالة كافة المخالفات بالمدينة، والتصدي لها بكل حسم وحزم، ووقف التعامل على الوحدات المخالفة لحين تقنين أوضاعها.

وفي سياق متصل، شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة المركزية بالمدينة، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن الحملات أسفرت عن تحرير 20 محضر إشغال فورى، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة مجموعة كبيرة من المعدات المتنوعة، وكذا إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومصادرة مكبرات الصوت مع الباعة الجائلين ، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وعدم التهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الحملات تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.