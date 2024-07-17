تفاصيل مبادرة صيف شبابنا بمشاركة 50 ألف شاب وفتاة بالبحيرة.. فيديو

البحيرة -ناصر جودة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق مبادرة صيف شبابنا داخل 6300 منشأة شبابية ورياضية، وذلك لاستهداف مشاركة 12 مليون شاب خلال الإجازة الصيفية.

وشهدت مراكز الشباب بالبحيرة تفاعلا كبيرا مع مبادرة "صيف شبابنا" والتى تم تدشينها عبر تقنية ألفيديوكونفرانس بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتستمر خلال ألفترة من 15 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2024 بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة ان مبادرة صيف شبابنا تهدف إلى تقديم باقة من البرامج والأنشطة المتنوعة لخدمة أكثر من 50,000 شاب وفتاة على مستوى محافظة البحيرة، مضيفا ان المبادرة تتضمن تدريبات تأهيلية لسوق العمل، ومعسكرات تحدى الشباب التى تدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ملتقيات توظيف وورش تدريبية فى ألفنون والآداب تُنظم من خلال مراكز ألفنون.

وأوضح وكيل وزارة الشباب ان المبادرة تشمل ايضا أنشطة تطوعية وخدمة عامة، وتشجير ومعسكرات مناخية، إلى جانب لقاءات شبابية توعوية ثقافية ترفيهية، ودوريات وصالونات ثقافية، ومسابقات رياضية فى مختلف الألعاب. وكذلك اقامةمعارض لمنتجات الحرف اليدوية وذلك فى جميع مراكز شباب محافظة البحيرة.