تفاصيل الحصول على منحة تدريبية للخريجين على استخدام التكنولوجيا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يستقبل مركز التنمية البشرية والحاسب الآلى بديوان عام محافظة شمال سيناء طلبات الخريجين من الجامعات المصرية للاستفادة من منحة تدريبية متخصصة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير البرمجيات (Software Development)، والتى تستمر دورتها لمدة ثلاثة أشهر عبر الإنترنت.

أوضح أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن هذه المنحة تهدف إلى تعزيز مهارات شباب الخريجين فى مجال تطوير البرمجيات، وتشمل تدريبًا على أساسيات البرمجة مثل HTML وCSS وJavaScript وProgramming Fundamentals.

وقال إن شروط الاستفادة من المنحةأن يكون المتقدم خريج مؤهل عالى من عام 2015 حتى عام 2024، أن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن يكون قد حصل على دورة كاملة فى مجموعة Microsoft Office ويجيد تطبيقاتها، ويفضل الحاصلون على شهادة ICDL، وأن يكون لديه خلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية المذكورة.

وأشار إلى أنه للتقديم يتم إرفاق سيرة ذاتية وصور من الشهادات الحاصل عليها، تقديم صورتين شخصيتين، اجتياز مقابلة شخصية عبر الإنترنت فى مجال التخصص (HR)، وتقديم إقرار بعدم العمل فى الجهاز الحكومى أو الخاص وأنه لم يسبق له الحصول على هذه المنحة.

ولفت إلى أنه للتسجيل يجب على المرشحين التوجه إلى مركز تدريب علوم الحاسب بمجلس مدينة الشيخ زويد أو التسجيل عبر الرابط الإلكترونى حتى 25 يوليو 2024.