تعرف على موعد إجراءات التقديم للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية 2024

كتب زكى القاضي

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024 .

إجراءات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية

يبدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو(www.tansiq.mod.gov.eg) إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجارى وحتى يوم الأحد الموافق 15/09/ 2024 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً، حيث يكون فتح باب التسجيل على الموقع طبقاً للأتى:.

الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2023 م بدءً من يوم 18/7 وحتى 11/8/2024 , وحملة المؤهلات العليا " المحاربين " بدءً من 18/7 وحتى 15/9/2024 , والثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2024 بدءً من 12/8 وحتى 15/9 /2024 وسيتم فتح باب التسجيل على الموقع بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ (72) ساعة , وسيتم إتاحة التسجيل لطلبة الثانوية العامة ( الدور الثانى ) على موقع التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية بعد ظهور نتيجة الدور الثانى بـ(72) ساعة .

ويتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 07 / 2024 م وحتى يوم الخميـس الموافـق 19 /09 /2024 م ، مع مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية عام 2023 أو عام 2024 , ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح وإعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضاً .