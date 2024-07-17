تباين أراء طلاب الثانوية العامة بعد امتحان مادة الاستاتيكا بالقليوبية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

تباينت أراء طلاب وطالبات الشعبة العلمية رياضيات بالثانوية العامة 2024، بمحافظة القليوبية، حول امتحان مادة الاستاتيكا اليوم الأربعاء.

وأكد عدد من الطلاب، أن الامتحان تضمن عددا من الأسئلة التي كانت بحاجة إلي تفكير وتركيز أكثر، والتي تميز الطالب المتميز عن باقي زملاءه، فيما أكد عدد آخر أن الامتحان كان جيدا لكن بحاجة لوقت أطول للتمكن من الإجابة.

وأدي طلاب وطالبات الشعبة العلمية رياضيات اليوم الأربعاء، امتحان مادة الاستاتيكا الشعبة العلمية رياضيات، كما حرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، علي انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان كما حرصوا علي إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة أيات من القرآن الكريم.

وتتابع سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه اطمأنّت مدير المديرية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.

كما شددت، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عام، منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem في 12 إدارة تعليمية.