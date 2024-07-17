بن جفير: التوصل لصفقة تبادل المحتجزين والأسرى الآن هي صفعة لترامب وانتصار لبايدن

إبراهيم حسان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بأن التوصل لصفقة تبادل المحتجزين والأسرى الآن هي "صفعة" لترامب وانتصار لبايدن.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.