اليوم السابع
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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى

الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:52 ص
بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هي التنفيذ على الأرض

 







اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى




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