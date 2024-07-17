بدء إجراءات التحويل ونقل القيد فى جامعة الإسكندرية 15 أغسطس

الإسكندرية أسماء على بدر

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على بدء إجراءات التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعى 2024 / 2025 اعتباراً من 15 أغسطس المقبل وتستمر لمدة شهر وذلك بجميع كليات الجامعة.

وقدم الدكتور على عبد المحسن الشكر للعمداء ووكلاء الكليات على الانتظام الكامل بأعمال الكنترولات وسرعة إنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور على عبد المحسن على عمداء ووكلاء الكليات ضرورة الاستمرار فى تفعيل دور الإرشاد الاكاديمى فى تقديم الدعم الأكاديمى للطلاب وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة وتشجيع المتفوقين والموهوبين ومساعدة المتعثرين فى الارتقاء بالمستوى العلمي وتنمية قدرات الطلاب الذاتية وحل مشكلاتهم وتصحيح مسيرتهم الدراسية مشيراً إلى ضرورة بذل كل الجهد لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه طلاب الجامعة.

وأشاد النائب بالمجهود المبذول من مركز القياس والتقويم بالجامعة برئاسة الدكتور سامح نخلة في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكيفية تقييم أساليب التقويم المختلفة المتبعة ومراجعة المقررات الدراسية والامتحانات وإعلان النتائج بكليات الجامعة واستعرض الدكتور سامح نخلة عدد المقررات والاختبارات التى تمت مراجعة نتائجها حتى الآن والتى بلغت 5400 مقرر.