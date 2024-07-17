انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم بدون شكاوى فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء، اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية العامة دون تسجيل أى شكاوى فى غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم.

وترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة، وتابع إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية حتى وصولها إلى مقر اللجان الامتحانية المختلفة بالمحافظة، والبالغ عددها 15 لجنة.

وأشار حمزة رضوان إلى أن اليوم يشهد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية (علوم)، حيث يؤدي 458 طالبًا وطالبةً بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بينما يؤدي 3435 طالبًا وطالبةً بالشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الأحياء، أما طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) فيؤدي 324 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

وأضاف أنه تم التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة في كتيبات المفاهيم وتسليمها بحالة جيدة، وحال عدم تسليم الكتيب يتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك، حيث لا يحق للطالب أخذ الكتيب خارج اللجنة، وأكد ضرورة توفير الهدوء داخل وخارج لجان الامتحانات، وتوفير المياه الباردة والمراوح للتغلب على حرارة الجو.

كما تم التنبيه على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية، وتنفيذ إجراءات التفتيش بدقة قبل دخول اللجان وحظر دخول أي أجهزة إلكترونية، وأكد رضوان على التعامل بحزم مع أى حالات غش، سواء كانت عادية أو إلكترونية، لتحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب.

كما تم توجيه الملاحظين للتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، ومواجهة أي حالات غش بأي وسيلة. وأكد أن الوزارة تحيل أى حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظي اللجنة إلى التحقيق وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018م بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020م بشأن مكافحة الغش.