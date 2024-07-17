اليوم السابع
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انتظام امتحانات الثانوية بكفر الشيخ فى 76 لجنة بـ12 إدارة تعليمية

الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:09 ص
انتظام امتحانات الثانوية بكفر الشيخ فى 76 لجنة بـ12 إدارة تعليمية الثانوية العامة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انتظمت فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، امتحانات الثانوية العامة، فى مواد الأحياء للشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضة، والفلسفة والمنطق، للقسم الأدبي، داخل 76 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 25 ألفا و542 طالبا وطالبة.

وكان اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قد قرر رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى تضافر جميع الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية بمحافظة كفر الشيخ إن 25 ألفا و542 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 76  لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان  والسماح بوجود مراوح إضافية بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب أثناء الامتحانات نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.







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