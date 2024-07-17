اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:27 م
النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك المستشارمحمد شوقي النائب العام، اليوم الأربعاء، الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

وقد تضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم، فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الرابع للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.

النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
النائب العام يشارك في جمعية النواب العموم العرب
النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب (2)
النائب العام يشارك في أعمال اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

 

النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب (3)
اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب






النائب العام

السعودية

النواب العموم العرب

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة