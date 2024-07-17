الملك تشارلز يوجه رسالة خاصة لفلسطين وأوكرانيا فى خطاب تكليف الحكومة الجديدة

كتبت : نهال أبو السعود

أعلن الملك تشارلز الثالث خلال خطابه في حفل افتتاح البرلمان البريطاني المسار الذي ستتبعه حكومته المنتخبة حديثا برئاسة كير ستارمر زعيم حزب العمال خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد.

قال الملك تشارلز في كلمته: "ستضمن حكومتي دفاعًا قويًا قائمًا على القيم المشتركة لمنظمة حلف شمال الأطلسي المتمثلة في الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وسيظل التزامها بحلف شمال الأطلسي ثابتًا لا يتزعزع. وستحافظ على قوات مسلحة قوية، بما في ذلك الردع النووي. ولضمان مواءمة قدرات الدفاع في المملكة المتحدة مع الطبيعة المتغيرة للتهديدات الاستراتيجية العالمية، وستجري حكومتي مراجعة دفاعية استراتيجية".

وأكد على استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستسعى للعب دور قيادي في تزويد كييف بمسار واضح لعضوية الناتو، وقال: "ستسعى حكومتي إلى إعادة ضبط العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحسين علاقة المملكة المتحدة التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي. وسيسعى وزرائي إلى إبرام ميثاق أمني جديد لتعزيز التعاون بشأن التهديدات المتبادلة التي تواجهها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقال: "ستلعب حكومتي دورها في محاولة تأمين السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط. وهي ملتزمة بحل الدولتين مع إسرائيل الآمنة والمأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

كما تحدث عن الأوضاع الداخلية في المملكة المتحدة وأزمة ارتفاع الجريمة، وقال: "ستسعى حكومتي إلى تعزيز الحدود وجعل الشوارع أكثر أمانًا. سيتم تقديم مشروع قانون لتحديث نظام اللجوء والهجرة، وإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود وتسليم سلطات مكافحة الإرهاب المعززة لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة من خلال مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة وسيتم طرح التشريعات لتعزيز الشرطة المجتمعية، ومنح الشرطة صلاحيات أكبر للتعامل مع السلوك المناهض للمجتمع وتعزيز الدعم للضحايا من خلال مشروع قانون الجريمة والشرطة، ومشروع قانون الضحايا والمحاكم والحماية العامة".

وقال إنه سيتم اتخاذ تدابير لتحسين سلامة وأمن الأماكن العامة والمساعدة في الحفاظ على سلامة الجمهور البريطاني من الإرهاب من خلال مشروع قانون الإرهاب (حماية الأماكن)، وأضاف: "ستقدم حكومتي خططًا لخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف".