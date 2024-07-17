المغرب وغينيا بيساو يوقعان اتفاقيات ومذكرات تعاون مشترك

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وقع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بغينيا بيساو كارلوس بينتو بيريرا، الثلاثاء بمدينة العيون، على عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم، وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب - غينيا بيساو.



ووقع الوزيران اتفاقا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك، واتفاقا يتعلق بالنقل، وثالث يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، بالإضافة إلى تعاون في مجال حماية الصحة الحيوانية، ومذكرات تفاهم في مجال القضاء، والتعاون التجاري، والتدبير المدمج للموارد المائية، والتهيئة، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام والاتصال، ومذكرة تفاهم في مجالات أنشطة الشباب والمرأة، ومذكرة تفاهم في مجالي الرياضة وتكوين القيادات، واتفاقية للتعاون في مجال التأهيل المهني .



ووقع الوزيران أيضا اتفاقا للتعاون يتعلق بالمنح الجامعية والتدريب وتقاسم الخبرات، واتفاقية توأمة في مجال تأهيل مهني الصحة، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للفترة 2024 - 2026.