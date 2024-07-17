"المغربى" نائبا لجامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية و"الدش" للعلاقات الدولية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تكليف الدكتور حسين محمود المغربى الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بنها، نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025، وتكليف الدكتور كريم محمد الدش الأستإذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025، وتكليف الدكتور محمود عبدالسلام شكل الأستإذ المتفرغ بكلية طب ألفم والأسنان جامعة طنطا نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخريجين والإبتكار اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025.

كما شملت القرارات تكليف الدكتور أيمن سمير فريد الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025، وتكليف الدكتور شريف حسين أبو السعادات الأستإذ المساعد بكلية ألفنون التطبيقية جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية ألفنون البصرية والتصميم بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025، وتكليف الدكتور شادى يحيى المشد الأستإذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025، وتكليف الدكتور محمد سراج الدين محجوب الأستإذ بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة مديرا للبرامج بكلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الشكر للدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور وليد طلعت المشرف على برامج كلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها الأهلية، والدكتور أحمد طه المشرف على برامج كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية على جهودهم خلال ألفترة الماضية وما قدموه لخدمة العملية التعليمية والطلابية.