الكرملين: روسيا لم تتلق ردا من الغرب بشأن مقترحات أوربان للسلام

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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لم تتلق أي ردود مباشرة من الدول الغربية على مقترحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للسلام في أوكرانيا.



وقال بيسكوف -في تصريحات صحفية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "هناك ردود فعل عامة من جانب الغرب الذي يحاول تجريد أوربان تماما من أي من صلاحياته، وبهذا الصدد فإن تصريحاتهم ركزت على تجديد تصميمهم على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وعلى الأغلب ربما هذا هو الرد الغربي".



وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواصل التفاعل مع الجانب المجري بشأن الأزمة الأوكرانية.



يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، أدان في وقت سابق الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مؤخرًا إلى موسكو لإجراء "مهمة سلام"، وذلك في أول قرار له بعد الانتخابات الأخيرة.