العراق والأمم المتحدة يؤكدان أهمية إيجاد تسوية شاملة ومستدامة للأزمة السورية

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو بيدرسن، أهمية السعي المشترك نحو إيجاد تسوية شاملة ومستدامة للأزمة السورية.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء العراقية (واع) الثلاثاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو بيدرسن .

وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأن دور العراق في المنطقة والتأكيد على أهمية السعي المشترك، نحو إيجاد تسوية شاملة ومستدامة للأزمة السورية.