الصين تعلق مشاوراتها مع الولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة

بكين (أ ش أ)

قررت الصين تعليق عقد جولة جديدة من المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة ومنع الانتشار، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء.

وقال لين جيان، المتحدث باسم الوزارة، إن مسؤولية تعليق المحادثات تقع بشكل مباشر على الجانب الأمريكى، بحسب شبكة "سى جى تى إن" الصينية.

وأشار لين إلى أن الصين اتخذت هذه الخطوة لأن الجانب الأمريكي قوض المناخ السياسي الذي يواصل فيه الجانبان الانخراط في مشاورات الحد من التسلح.

وأوضح أن الولايات المتحدة تجاهلت لبعض الوقت معارضة الصين الحازمة، وواصلت الانخراط في مبيعات الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية، واتخذت سلسلة من الإجراءات السلبية التي تقوض المصالح الأساسية للصين وتضر بالثقة المتبادلة بين الجانبين.

وقال لين إن الصين ترغب في الحفاظ على الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة الدولية على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة احترام المصالح الأساسية للصين وتوفير الظروف اللازمة للحوار والتبادل بين الجانبين.

وأجرت الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن الحد من الأسلحة ومنع الانتشار في واشنطن العاصمة في نوفمبر 2023.

